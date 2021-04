Des images du DJI Mavic Air 2S en fuite, une annonce imminente ?

Faisons le tour des informations dévoilées. Le prochain drone signé DJI pèserait 600 grammes au décollage. Il intégrerait une profondeur de couleurs 10 bits, un mode HDR intelligent, hyperlapse et panorama, 8 GB de stockage interne et 10 modes de vidéo programmés. Parmi les modes de suivi, on retrouve Spotlight 2.0, Point d'intérêt 3.0 et ActiveTrack 4.0. Enfin, le drone serait compatible OcuSync 3.0 et pourrait être utilisé avec des lunettes DJI FPV v2.