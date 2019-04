Tesla accuse une perte nette de 700 millions dans ses résultats financiers du 1er trimestre

Tesla souffrirait de ses capacités limitées de production

Source : Electrek

a publié des résultats décevants pour son premier trimestre. Le chiffre d'affaires mondial s'établit àet le constructeur a annoncé une perte de 700 millions de dollars. Elon Musk a immédiatement indiqué que le constructeur serait également dans le rouge au second trimestre.Les résultats ont déçu les analystes, qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars. Pour expliquer cette contre-performance, Tesla se retranche derrière la production difficile de sa Model 3 , avec seulementlivrés et une unique usine californienne en surchauffe.Le véhicule reste toutefois le moteur des ventes du constructeur et est depuis peu livré en Europe et en Chine. Le PDG a souligné également qu'elle reste la voiture premium la plus vendue aux États-Unis