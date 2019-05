Tesla : après un Q1 2019 déficitaire, Musk annonce un plan de réduction des coûts "extrême"

Un examen de toutes les dépenses Tesla

Les employés au cœur de cette réduction des coûts

Après deux trimestres dans le vert, la constructeur de voitures électriques Tesla a affiché une mine plus terne lors du premier trimestre 2019 : comme attendu, les finances n'étaient plus au beau fixe, la faute à un déficit de 700 millions de dollars enregistrés sur la période . Fort heureusement, la firme d'outre-Atlantique a les épaules larges - du moins pour le moment - grâce à une trésorerie avoisinant les 2,2 milliards de dollars.Mais ce pécule au premier abord important ne garantit pas pourtant un avenir radieux à l'entreprise d'Elon Musk. Ce dernier s'est d'ailleurs fendu d'un mail envoyé à ses employés, sur lequel le site spécialisé Electrek a pu mettre la main. Avec un message clair et précis : réduction des coûts. Ainsi,, sera désormais de mise, peut-on lire.Car selon l'entrepreneur américain, les économies réalisées jusque-là leur donne environ dix mois de répit pour retrouver un seuil de rentabilité. Soit un laps de temps très court. L'initiative portée par M. Musk consistera, par exemple, à analyser chaque dépense du groupe, des, détaillait le mail.Zach Kirkhorn, le nouveau directeur financier catapulté par le CEO de SpaceX, devrait ainsi apposer sa signature sur chaque document lié à une dépense., est-il écrit. Musk, pour arriver à ses fins, fait même à appel à ses employés pour trouver de nouvelles solutions susceptibles de faire économiser de l'argent à la société.