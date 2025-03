Le mini-magasin d'applications de World comprend actuellement des services permettant d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies, de discuter avec des personnes vérifiées et d'accéder à des microprêts. D'après Alex Blania, son P.-D.G et cofondateur, le service commencera à sérieusement concurrencer X.com l'année prochaine. World s'attend à ce que son système, une fois mature, atteigne plus de 1 milliard d'utilisateurs.