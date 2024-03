Tout savoir sur les super apps au cœur du procès entre Apple et le gouvernement américain

Les super applications proposent des services tout-en-un. Elles sont composées de plusieurs mini-programmes pouvant répondre à la plupart des besoins des utilisateurs. Par exemple la messagerie, le shopping, les services financiers, la commande de nourriture, le transport, etc. La plus connue d'entre elles est chinoise et appartient au géant Tencent, il s'agit de WeChat.