Le département de la Justice des États-Unis attaque Apple pour son monopole sur le marché du téléphone

Ces actions multiples ont entraîné une chute de plus de près de 4% du cours de l'action d'Apple ces dernières heures. Ajoutons que le DOJ allègue qu'Apple a bloqué des applications de messagerie multiplateformes et limité la compatibilité des portefeuilles tiers, ce qui perturbe l'activité de l'App Store et les services de streaming dans le Cloud. On pense évidemment au conflit qui oppose le mastodonte à la Commission européenne et à l'UE, qui lui impose d'ouvrir l'App Store à des entreprises concurrentes comme Microsoft ou Epic Games.