Le Figaro, l'Équipe et le GESTE attaquent Apple pour abus de position dominante

Le GESTE, une organisation qui regroupe un très grand nombre d'éditeurs français de contenus et de services en ligne, vient de déposer une plainte aux États-Unis contre le constructeur californien.

L'organisme estime qu'Apple se place en situation de monopole avec les conditions commerciales pratiquées sur l'App Store et souhaite obtenir réparation de la part de l'entreprise américaine.

En cause, la commission de 30 % prélevée à chaque achat ou abonnement souscrit sur la plateforme applicative. Cette dîme est trop importante pour le GESTE, sans compter les 99 dollars demandés chaque année aux éditeurs pour obtenir un accès aux outils de développement d'Apple.

Le GESTE reproche également à la Pomme la grille tarifaire imposée pour le prix des applications et exige que la marque assouplisse ses conditions afin que les éditeurs puissent appliquer les tarifs qui leur permettent de rentabiliser leur activité.

Enfin, les avocats expliquent dans cette plainte qu'Apple impose une seule boutique d'applications, gérée par ses soins, et interdit tout autre magasin alternatif qui permettrait une concurrence plus saine et un choix plus large pour les consommateurs.