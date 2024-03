Apple CarPlay exercerait également un monopole déloyal, selon les régulateurs américains

Certains analystes sont surpris par la présence de CarPlay et des clés numériques dans la plainte du département de la Justice. D'après eux, il est possible que les régulateurs n'aient pas réellement saisi l'utilité des deux systèmes. La technologie de clé numérique d'Apple est par exemple conforme aux normes établies par un consortium de constructeurs automobiles et d'entreprises technologiques.