Google et Apple sous le coup d'un recours collectif pour leur partenariat sur le moteur de recherche

Dans le document déposé au tribunal, on apprend que les plaignants estiment que Google et Apple ont « abusé de leur taille en bloquant et en monopolisant illégalement les principaux marchés qui, dans un système normal de libre entreprise, auraient créé des emplois, baissé les prix, augmenté la production, ajouté de nouveaux concurrents, encouragé les innovations et augmenté la qualité des services à l’ère numérique ». De plus, Google reverserait à Apple une partie des revenus publicitaires générés sur iPhone par Google Search. Des pratiques que les plaignants estiment anti-concurrentielles.