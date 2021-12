Même pas officialisée, l'Apple Car est déjà pointée pour des pratiques d'abus de position dominante

Longtemps, Apple était bien connue pour ses politiques de réparation de smartphone , tablette et ordinateurs on ne peut plus restrictives. Ce n’est que depuis novembre dernier que le créateur de l’iPhone a décidé de lâcher du lest en permettant aux utilisateurs de réparer leurs appareils, et ce, suite aux obligations imposées par la Maison-Blanche et aux régulations fédérales.