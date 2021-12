L'Apple Car, plus qu'un lointain souvenir ? De plus en plus d'ingénieurs quittent le projet

La publication rappelle qu'Apple a lancé le projet de voiture autonome il y a déjà sept ans, et que de nombreux revirements stratégiques et du turnover parmi les employés ont marqué ces années de développement. Il y a quelques mois, on apprenait par exemple la démission de Doug Field, à la tête du projet Apple Car, et de Michael Schwekutsch, responsable hardware engineering, ainsi que de quatre autres membres.

On sent que la conception de l'Apple Car est loin d'être un long fleuve tranquille. A ce stade, on peut même douter de son aboutissement et croire en un abandon pur et simple à terme. Mais Apple va sans doute se donner quelques années supplémentaires avant de prendre une décision définitive sur le sujet. Le groupe américain a certes perdu des ressources, mais continue d'embaucher pour renforcer ses équipes.

On peut citer Ulrich Kranz, un homme d'expérience passé par le département véhicules électriques de BMW et qui a dirigé Canoo, une start-up dédiée à la conduite autonome, et CJ Moore, qui était directeur du logiciel de conduite autonome chez Tesla.