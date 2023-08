Un mois après son lancement, la crypto-monnaie du président d'OpenAI est déjà un flop

S'il est à la tête d'un des plus importants laboratoires d'intelligence artificielle, et est très enthousiaste sur le futur de la technologie, Sam Altman n'a pas non plus été timide quand il s'agissait d'en présenter les risques. En plus d'appeler à la régulation de l'IA, sa société Tools for Humanity vise à régler de potentiels problèmes posés par sa création. Et apparemment, il faut de la crypto pour ça.