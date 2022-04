NFT as key : la tendance du NFT comme clé universelle va-t-elle révolutionner l'informatique ?

Autre exemple : le réseau NFTY propose de « rendre utiles les NFT et autres actifs numériques en automatisant leur usage en tant que clés vérifiables pour accéder aux metaverses, à du contenu fermé, à des expériences, à des communautés et bien plus encore ». Bâti dans une logique multi-blockchains et reposant sur son propre token, le projet fournit aux marques et aux ONG l’infrastructure technique pour mettre en place « abonnements, fidélisation client et gestion des accès », le tout à base de NFT. « Les NFT sont bien plus puissants que de simples oeuvres d’art ou pièces de collection. De par leur nature non-fongible, ils peuvent être utilisés comme autant de moyens d’identification et de vérification des utilisateurs », explique l’entreprise dans son livre blanc.