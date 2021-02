Good Health Pass : de futurs passeports santé sur des blockchains ?

Ses fondateurs se veulent malgré tout rassurants. D’abord, précisent-ils, il ne s’agit pas de remplacer les autres initiatives, mais plutôt d’aider à les harmoniser, en garantissant qu’elles soient interopérables et même « universellement acceptées, pour les trajets internationaux ou autre chose ». Pour cela, quatre points cardinaux que devront respecter les systèmes en question sont établis : transfrontaliers (devant fonctionner aux aéroports, dans les ports ou au passage de toutes frontières, en conformité avec les régulations nationales), multi-industries (en associant gouvernements et acteurs des industries du tourisme, de la santé et du numérique), sans friction (en s’intégrant aux processus existants et sans nécessiter de coût supplémentaire pour l’usager) et, enfin, respectueux de la vie privée et des libertés individuelles.