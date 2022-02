NFT et blanchiment d'argent : un secteur en pleine croissance

Rappelons que les jetons non fongibles (NFT) constituent un bien numérique unique, dont on effectue la transaction en crypto-monnaies . Ils peuvent servir à acheter des objets physiques ou numériques (images, vidéos, etc.), sauf qu'à l'inverse d'une monnaie virtuelle traditionnelle, le NFT, non fongible donc, ne peut pas être échangé. Cela octroie à celui qui le détient une propriété exclusive du fameux actif numérique ainsi que la possibilité de faire évoluer la valeur marchande de ce dernier.