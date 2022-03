Le fondateur d’Ethereum s'inquiète de la dérive des cryptos et des NFT

Selon Buterin, cet attrait pour la spéculation et l'argent facile relègue au second plan les aspirations initiales des technologies blockchain. Là où beaucoup voient dans les cryptos et les NFT une manière de s’enrichir, Buterin continue d’espérer qu'Ethereum et d'autres blockchains pourront être le théâtre d’expérimentations sociopolitiques comme la planification urbaine ou le revenu de base universel .