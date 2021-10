L'Ethereum atteint son plus haut niveau historique après une mise à jour réseau

Cette mise à jour de grande envergure, nommée Altair, est ce qu'on appelle un hard fork. Un hard fork réorganise durablement les nœuds de la blockchain et permet à tous les utilisateurs et utilisatrices des transactions plus fluides et moins gourmandes en énergie. En ce qui concerne Altair, son implémentation s'est déroulée sans problème. Indirectement, elle est responsable de cette montée de prix record. Il était primordial de revoir l'infrastructure globale du réseau. Selon des développeurs impliqués dans le projet, la mise à jour du réseau va donner naissance à Ethereum 2.0 dans le courant de l'année 2022.