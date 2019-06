Tesla vise un nouveau record de ventes au second trimestre

Tesla devrait réaliser son meilleur trimestre avec plus de 90 000 livraisons



». Elon Musk a tenu dès le début de l'assemblée annuelle des actionnaires de rassurer ses investisseurs et à réaffirmer les ventes solides de ses différents véhicules.Si les ventes de la Model 3 ont pu inquiéter, le PDG du constructeur assure aujourd'hui que l'objectif de livraison compris entre 90 000 et 100 000 véhicules ce trimestre serait atteint ou presque. Au premier trimestre, Tesla avait livréà leurs acheteurs. Elle vise un total de 360 000 à 400 000 livraisons pour l'ensemble de l'année 2019.Elon Musk a indiqué également que 90 % des véhicules livrés étaient destinés à des clients n'ayant pas réservé leur modèle il y a quelques années. Une façon de dire que la production suit désormais un rythme de croisière permettant à Tesla de raccourcir les délais d'attente entre la commande et la réception.Pour autant, le fondateur de Tesla est resté très prudent sur la question de la rentabilité. Interrogé sur le sujet, il a déclaré : «».Pour accélérer sa production et réduire ses coûts à moyen terme, Tesla compte, notamment à Shanghai pour intensifier son développement en Chine. «», a-t-il ajouté.Une usine européenne a également été brièvement évoquée par Elon Musk, mais le projet est actuellement au ralenti, le patron ayant simplement indiqué être en recherche active d'un site de production sur le Vieux Continent.