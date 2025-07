Résultat, la production de l'utilitaire à hydrogène devant débuter cet été au niveau de ses sites de Hordain, dans le nord de la France, et de Gliwice en Pologne, est suspendue. La série précédente n'avait été vendue qu'à hauteur de 300 véhicules.

Cette décision met par ailleurs en péril l'avenir de la coentreprise Symbio, fondée en 2023 par Stellantis, Michelin et Forvia, et qui développe des systèmes hydrogène pour véhicules. Michelin de son côté, semble-t-il pris au dépourvu, dénonce une « décision inattendue, brutale et non concertée ». Forvia rappelle lui que Stellantis représentant 80% de l'activité de Symbio, ce désinvestissement ne pourra avoir que des répercussions négatives pour la coentreprise.