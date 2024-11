Concernant les performances de cette nouvelle pile à combustible, elles s'annoncent impressionnantes. Hopium revendique une amélioration significative par rapport aux solutions existantes sur le marché, avec une réduction de poids et un encombrement optimisés de 20 à 30%. Une démonstration privée est d'ailleurs prévue le 15 novembre prochain sur circuit, où Olivier Lombard, fondateur d'Hopium et ancien vainqueur des 24 Heures du Mans, mouillera la chemise et pilotera lui-même le véhicule de démonstration.