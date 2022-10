Hopium : tout ce qu'on sait sur Machina, la "Tesla à hydrogène française"

L'Hopium Machina sera donc une berline sportive assez longue de près de cinq mètres, au design racé et futuriste, notamment pour les phares à l'avant comme à l'arrière. Sur le pare-chocs arrière, on peut retrouver des trous qui serviront à refroidir le système à hydrogène et les batteries lors de la conduite. La calandre est aussi équipée de ces ouvertures, qui s'ouvrent et se ferment automatiquement selon les besoins de refroidissement.