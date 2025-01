Chrysler maintient son cap malgré l'arrêt ou la suspension du projet Airflow. Si l'e-mail interne confirme la suspension du développement, il ne scelle pas définitivement le sort du constructeur. La situation financière de Stellantis pèse sur les décisions : les ventes américaines diminuent régulièrement depuis 2021. L'abandon d'un projet coûteux, déjà remanié en profondeur, apparaît donc comme une décision rationnelle.

Selon The Drive, Chris Feuell, P.-D.G. de Chrysler, a réaffirmé auprès de CNBC la pérennité de la marque centenaire. « La marque Chrysler est là pour rester. Nous investissons dans son développement. Elle n'est pas menacée de disparition, et son avenir se dessine sous les meilleurs auspices », a-t-elle déclaré. Un nouveau SUV de grande taille pourrait donc enrichir la gamme. Le site évoque également la possible production du concept Halcyon : « Chris Feuell a confirmé le développement d'une version de série du concept Halcyon, sans préciser de calendrier. » Les ressources initialement allouées à l'Airflow pourraient ainsi être réorientées vers ce nouveau projet.