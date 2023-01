Chrysler bluffe son monde avec le cockpit du futur

Existe-t-il un terme pour désigner le futur du futur ? Pas sûr, mais c'est bien dans ce cadre que s'inscrit Chrysler avec son « Synthesis », un morceau de sa voiture du futur, un habitacle deux places, si l'on veut être plus précis. Présenté au CES de Las Vegas par la marque US du groupe Stellantis, le concept se veut moderne et divertissant. Il se dote aussi d'une IA qui améliore l'interface utilisateur au fil du temps, en fonction justement des préférences du propriétaire du véhicule.