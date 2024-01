Une muscle car 100 % électrique ? Dodge l'a fait !

Le dessin global de la voiture est très proche du concept Daytona SRT, présenté en 2022. Même si c'est une version de préproduction, on peut tabler sur le fait qu'elle est très proche de la version finale. Nous sommes ici dans la plus pure tradition des muscle cars du constructeur, avec une touche futuriste/cyberpunk en plus.

Ce qui frappe tout d'abord, c'est le célèbre logo « Fratzog » de la marque positionné au centre de la calandre, éclairé et souligné par une grande barre lumineuse. Un choix de logo qui est loin d'être innocent, puisque c'est celui qui ornait les automobiles de Dodge entre 1960 et 1970 sur certains de leurs modèles. Celui-ci est souvent associé à l'âge d'or des muscle cars et à la culture yankee, Dodge joue donc la carte de la nostalgie.

Au niveau carrosserie, on reconnaîtra aisément la Charger classique : lignes puissantes, roues gigantesques, et un gabarit qui en impose si on en croit la photo postée sur X.com (voir ci-dessous). Le port de charge est situé côté conducteur, sur l'aile arrière.