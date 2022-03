Cette Ford Mustang 1967 version électrique est incroyable... et coûtera seulement 420 000 euros !

Si tous les détails techniques concernant cette nouvelle voiture n'ont pas été révélés, on sait toutefois qu'elle dispose d'une batterie de 64 kWh et d'une transmission intégrale, sans oublier une puissance de 544 ch, obtenue via deux moteurs électriques. Charge promet ainsi une autonomie d'environ 320 kilomètres et la possibilité de s'affranchir du 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

À bord, on retrouve là encore tout ce qu'il faut en confort contemporain, avec notamment un combiné d'instrumentation numérique, des sièges sport et un système d'infodivertissement bien moderne.