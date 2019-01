Elon Musk est en Chine et envisage l'ouverture de son usine Tesla en un temps record

Un démarrage de la production envisagé avant la fin 2019

Looking forward to breaking ground on the @Tesla Shanghai Gigafactory today! — Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2019



En Chine, face aux incertitudes, Tesla mise sur son Model 3, moins coûteux

Depuis plusieurs années, l'usine chinoise deest une priorité pour Elon Musk, qui a conscience que sade l'empire du Milieu pourrait protéger son entreprise de lourds tarifs d'importation. Accompagné de représentants de la ville de Shanghai, l'entrepreneur de 47 ans a assisté, ce lundi 7 janvier, à une cérémonie entamant officiellement la construction de cet impressionnant terrain de 860 000 mètres carrés. Et le fantasque chef d'entreprise veut que les choses aillent vite, très vite.Elon Musk souhaite, d'ici cet été, et que la production du Model 3 démarre dès la fin de l'année 2019. «», a-t-il déclaré, toujours très confiant.L'entrepreneur mise gros sur son usine chinoise, installée sur un terrain de 860 000 mètres carrés, et qui devrait produire, parmi lesquels des Model 3 et Y, destinés au marché chinois.Le problème de Musk, c'est qu'il arrive en Chine au moment oùn'ont jamais été aussi fortes, provoquant irrémédiablement des incertitudes autour de l'économie chinoise, malgré la trêve décrétée en décembre dans le conflit économique sino-américain.En Chine, le marché automobile semble avoir reculé en 2018, pour la première fois en plus de 20 ans. Tesla veut exister sur un marché déjà perturbé, qui comprend par ailleurs plusieurs concurrents qui ambitionnent de devenir des Tesla en puissance. Rappelons qu'en 2017, l'entreprise d'Elon Musk ne jouissait que d'une faible part de marché sur le secteur des voitures électriques en Chine, autour de 2,2 %. Le constructeur espère donc rebondir, avant même la production locale du véhicule.