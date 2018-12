Quand Elon Musk joue le premier rôle dans un un mashup parodique d'Interstellar

Drôle et réaliste

Prenez quelques extraits d'interview vidéo d', intégrez-les en lieu et place de l'acteur oscarisé Matthew McConaughey dans une scène du film(2014), ajoutez-y quelques images de la fusée Falcon 9 de SpaceX en pleine atterrissage et vous obtiendrez un excellent mashup, aussi hilarant que réussi. C'est exactement ce que vient de publier la chaîne YouTube Order of Magnitude , dont la vidéo atteint déjà plus de 115 000 vues.La voix et le visage de l'entrepreneur américain ont été parfaitementà ceux de Matthew McConaughey, optimisant ainsi le réalisme de la vidéo. Pour couronner le tout, soulignons le timing à la fois parfait et incongru du fameux moment où M. Musk tire sur un joint lors d'une interview accordée à Joe Rogan. Bref, ces 2 minutes et 49 secondes de contenu sont à consommer sans modération.