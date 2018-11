Elon Musk estime à 70% ses chances de vivre un jour sur Mars

« Je parle d'emménager là-bas »

Musk garde un pied dans la réalité

En effet, depuis qu'il a fondéen 2002, le fantasquen'a jamais caché sa volonté de se la « couler douce » sur Mars, pour goûter à la vie de la planète préférée des scénaristes hollywoodiens. Dimanche soir, le fondateur de Tesla a accordé une interview au média Axios, pour HBO, dans laquelle il a réaffirmé son ambition de vivre sur Mars. Une ambition qui, si l'on en croit ses propos, n'est pas si folle que cela.Aller sur Mars, ce n'est pas pour demain. Y vivre ? Encore pire... Pourtant, Elon Musk sait «». Si si, il a un plan. L'entrepreneur se donne mêmede parvenir à s'envoler à bord de l'une de ses fusées SpaceX pour s'installer sur la planète rouge . «», affirme-t-il.Son optimisme atteint son paroxysme lorsqu'il évoque les délais évoqués pour donner vie à son rêve. Si la communauté scientifique s'accorde pour affirmer le contraire, Musk prétend pouvoir embarquer pour un tel vol, précisant que les billets ne coûteraient que «».». Elon Musk reste tout de même lucide : l'homme d'affaires de 47 ans reconnaît sans sourciller que la «». Selon lui, les Terriens devenus Martiens devront consacrer tout le temps, toute leur force et toute leur énergie à construire une base habitable et à survivre dans des conditions hautement difficiles.Pour y parvenir, Musk compte toujours sur sa fusée BFR (Big Falcon Rocket), renommée, équipée d'un lanceur à deux étages, d'un vaisseau de transport de passagers et d'un booster.