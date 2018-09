Elon Musk dévoile le design de la fusée SpaceX qui ira sur Mars

100 tonnes de charge utile

Le voyage vers Mars, c'est pour quand ?

Dans sa forme finale, le BFR sera la combinaison d'un énorme propulseur et d'un vaisseau spatial cargo capable de transporter 100 passagers.Cette gigantesque fusée de 118 mètres de haut aura une taille équivalente à la fusée Saturn V envoyée sur la Lune. La version présentée hier par Elon Musk devrait être capable de transporter 100 tonnes de charge utile (c'est-à-dire hors carburant) en disposant des vaisseaux-citernes en orbite.Mais l'heure n'est pas encore aux vols habités. Elon Musk a admis que de nombreux tests de lancement du BFR étaient prévus, dans un premier temps sans passagers. Gwynne Shotwell, président de SpaceX, espère ainsi que la fusée fera ses premiers sauts de puce fin 2019.Elon Musk est optimiste : selon lui, sa fusée BFR pourra partir vers Mars, sans passager, dès 2022 - et les premiers vols habités pourraient démarrer dès 2024. Bien entendu, il s'agit là d'objectifs ambitieux : le milliardaire admet lui-même que ces dates restent spéculatives, compte tenu de l'historique de SpaceX. En effet, le développement du Falcon Heavy ayant duré 2 fois plus de temps que prévu, il est encore trop tôt pour annoncer une quelconque date avec certitude.En supposant que les voyages habités vers Mars soient un succès, Elon Musk ne cache pas ses ambitions., a-t-il ainsi annoncé. L'entrepreneur a donc pensé son projet comme un système de transport interplanétaire.Mais tout ceci a un coût : 5 milliards de dollars. Seuls 5% de cette somme colossale seront financés par SpaceX. Le reste devrait être apporté par des fonds privés provenant de la commercialisation de vols habités vers l'ISS et du lancement de satellites