Covoiturage spatial : SpaceX va envoyer 70 satellites en orbite

Le premier covoiturage spatial du Falcon 9

Un lancement prévu avant la fin de l'année

C'est par l'entremise de la société américaineque cette mission, baptisée SSO-A, a été confiée à SpaceX.SpaceFlight est spécialisée dans l'organisation de partage de charges utiles secondaires pour des lancements de satellites. Autrement dit : dans l'organisation de covoiturage spatial. Cela permet à des instituts de recherches disposant d'un faible budget ou à des entreprises qui démarrent de profiter des services de mise en orbite de satellite en répartissant le coût du lancement de la fusée. Pour cette mission, Spaceflight Industries a organisé le vol auprès de SpaceX pour le compte de 35 clients. Parmi eux se trouvent des organisations gouvernementales et commerciales, mais aussi des écoles. 23 satellites ont d'ailleurs été réalisés par des étudiants.Client un peu particulier, le Nevada Museum of Art envoi en orbite une œuvre d'art baptiséeet signée Trevor Paglen. Il s'agit en fait d'un satellite de type Cubesat qui déploiera une structure gonflable et réfléchissante dans l'espace.Les 70 satellites embarqueront à bord du Falcon 9 grâce à deux « dispensers », des équipements spécialement conçus pour fixer un grand nombre d'objets de petites tailles. Ce n'est pas la première fois que SpaceX a recours à ce type d'équipement. En effet, la mission IridiumNEXT, qui consiste à créer une constellation de 72 satellites, utilise également les dispensers pour ses lancements. Toutefois, seuls 10 satellites sont envoyés à chaque lancement.Spaceflight a déclaré que le lancement de ce vol devrait se dérouler entre le 1er octobre et le 31 décembre. Le Falcon 9 décollera de la base spatiale de Vandenberg en Californie. Ce sera le tout premier covoiturage spatial pour le désormais célèbre lanceur de SpaceX.Bien qu'il soit assez impressionnant d'envoyer 70 satellites dans l'espace simultanément, l'Indian Space Research Organisation (ISRO) a déjà fait plus l'an passé avec un lancement qui a permis à 104 satellites d'être mis en orbite.