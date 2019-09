La Tesla Model S à l'essai sur le Nürburgring : un record en vue ?

Tesla vs. Porsche

But Taycan does seem like a good car. Nürburgring track time is great. — Elon Musk (@elonmusk) 7 septembre 2019

Model S at Nürburgring has 7 seats — Elon Musk (@elonmusk) 12 septembre 2019

Source : Electrek

Tesla fonde déjà de grands espoirs dans la réussite de ce challenge, puisque la marque vient de battre le record sur le circuit de Laguna Seca, en 1 minute 36 secondes 555 centièmes, avec une Model S équipée de trois moteurs électriques ainsi que d'un nouveau châssis prototype, détrônant ainsi la Jaguar XE SV.C'est avec humour qu'Elon Musk a lancé la rivalité entre les deux modèles. À peine une dizaine de jours après le record de la Porsche Taycan, en 7 minutes 42 secondes, le P.-D.G. de Tesla annonçait lancer sa Model S sur le légendaire circuit allemand. De fait, si la Taycan a obtenu le titre de «» sur le circuit, la victoire n'est que trop facile puisque c'est la seule à avoir été chronométrée dans cette catégorie.Musk a commencé par rappeler à Porsche que «(l'appellation de la Taycan,» reconnaissant tout de même les qualités de la Taycan.Aussi, le 5 septembre, il a déclaré lancer sa voiture, équipée du nouveau système de propulsion à trois moteurs et du prototype de châssis, en essai sur la Nordschleife, la célèbre longue boucle du Nürburgring. Le P.-D.G. de Tesla ne s'est pas arrêté là et a évoqué un prototype de Model S à sept places.Or, si des essais ont bel et bien eu lieu, on ne sait toujours pas si les modèles envoyés sur le Nürburgring possèdent effectivement ces nouvelles spécifications. Plusieurs hypothèses co-existent et certaines font allusion au fait qu'Elon Musk souhaiterait peut-être simplement établir le record de « la berline sept places la plus rapide », comme un pied de nez au record de «» que s'est octroyé Porsche.Le chronométrage final de la Model S devrait avoir lieu la semaine prochaine.Pour rappel, la Porsche Taycan effectue le 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et dispose de 761 chevaux électrique dans le cas de son modèle le plus puissant, utilisé sur le circuit allemand, quand la Model S réalise le 0 à 100 km/h entre 2,6 et 4,3 secondes selon la puissance du véhicule, et peut présenter jusqu'à 605 chevaux électriques.