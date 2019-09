Tesla déploie la version 10 de son logiciel et ses moult nouveautés

Netflix et YouTube dans sa Tesla

Des nouveautés pour la navigation et la conduite autonome

Source : TechCrunch

Elle était très attendue, elle est enfin disponible. Le logiciel Tesla passe en version 10 via une mise à jour qui apporte de nombreuses nouveautés importantes. Comme l'avait évoqué Elon Musk , il devient possible de regarder Netflix, YouTube ou encore Hulu sur l'écran principal des Tesla grâce au Theater Mode. Bien sûr, hors de question de visionner une vidéo en roulant : la fonctionnalité ne marche que quand le véhicule est à l'arrêt. Idéal pour faire une pause ou passer le temps pendant qu'on recharge la voiture. Pour rappel, même avec l'Autopilot activé, le conducteur doit garder sa concentration, regarder la route et conserver les mains sur le volant.Le nouveau Theater Mode permet également de visionner des tutoriels vidéo pour apprendre à maîtriser tous les aspects de sa Tesla. Côté multimédia, la mise à jour ajoute également un support natif de Spotify. Les abonnés Premium n'ont ainsi plus besoin de passer par le Bluetooth pour écouter de la musique via la plateforme.Tesla mise beaucoup sur le divertissement avec cet update puisqu'on a aussi l'introduction du mode Car-aoke. Le constructeur promet une bibliothèque de titres riche pour son expérience de karaoké. On a aussi l'arrivée du jeu Cuphead sur Tesla Arcade , qui avait été annoncée il y a déjà plusieurs mois.L'un des principaux ajouts de cette mise à jour est sans conteste la fonctionnalité Smart Summon. Elle permet aux véhicules qui embarquent l'Autopilot (vendu en option à l'achat d'une Tesla) de se diriger seule, sans conducteur, de l'endroit où elle est garée à l'emplacement où se trouve son propriétaire. Une option assez dingue quand on y pense, mais à utiliser avec parcimonie. Tesla précise qu'il vaut mieux avoir une vision claire du véhicule à l'utilisation de Smart Summon, et que l'humain reste responsable de la voiture comme s'il conduisait lui-même.Le fabricant a également incorporé quelques nouveautés dans les options de navigation. Le système va désormais pouvoir vous suggérer des endroits à visiter ou des restaurants pendant le trajet. Un nouveau système de stockage des fichiers va permettre de retrouver plus facilement les vidéos filmées par les caméras du véhicule. Et celles-ci seront automatiquement supprimées quand l'espace arrive à saturation.