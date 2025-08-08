Les enseignes ont donc lancé une campagne pour informer et accompagner leurs clients. Même si le ministère des Transports estime ce refus « compréhensible », il considère qu'il n'y a pas de danger tant que le véhicule est immobile : « Il n’y a pas de cas connu d’explosion d’airbag lorsque le véhicule est à l’arrêt. Les garagistes de ces réseaux peuvent donc continuer à effectuer toutes les interventions réalisées au sein du garage sur des véhicules équipés d’airbags Takata », a-t-il notamment expliqué. Il a toutefois reconnu qu'il était risqué d'intervenir sur des véhicules encore en circulation.