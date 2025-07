La mesure la plus radicale concerne les véhicules C3 et DS3 en stop drive, c'est-à-dire ceux qui ont une interdiction formelle de circuler jusqu'au remplacement de l'airbag déficient. La consigne s'applique systématiquement outre-mer et en Corse, ainsi qu'à tous les modèles mis en circulation avant décembre 2011 en métropole, comme le précise l'arrêté. Une décision motivée par l'instabilité croissante du nitrate d'ammonium avec le temps.