L'affaire des airbags Takata mortels est en train de basculer vers un volet plus judiciaire. L'UFC-Que Choisir a annoncé avoir saisi, mardi, le tribunal judiciaire de Paris d'une action de groupe contre les constructeurs automobiles Citroën et Stellantis. Tous deux sont accusés de négligence dans la gestion des rappels « stop-drive ». L'association de consommateurs profite d'un cadre règlementaire plus favorable pour passer à l'attaque.