Tesla s'offre DeepScale, une start-up spécialiste de l'IA

Experts du deep learning

Renforcer les équipes IA de Tesla

Source : Electrek

Le constructeur américain poursuit son ambition de créer des véhicules capables de se piloter de façon autonome. Pour cela, l'entreprise investit dans la recherche en intelligence artificielle et cherche à s'adjoindre les services des spécialistes en la matière.C'est pourquoi elle a dernièrement racheté la start-up californienne DeepScale, pour un montant inconnu. Fondée en 2015, la société s'est fait remarquer en développant un logiciel de vision artificielle destinée aux voitures, baptisé Carver21.Sa technologie s'appuie sur des réseaux de neurones profonds, une structure généralement employée dans les travaux de. De plus, les systèmes conçus par la start-up se veulent peu gourmands en énergie, un domaine de recherche qui intéresse particulièrement Tesla, qui souhaite mettre au point sa propre puce informatique pour alimenter son Autopilot.À la suite de cette acquisition, la trentaine de collaborateurs de DeepScale va rejoindre les équipes d'Elon Musk. À commencer par son dirigeant, Forrest Iandola, qui a annoncé avoir intégré Tesla en tant que «» et qui travaillera à l'amélioration de l'Autopilot.Il semblerait donc que le constructeur automobile était davantage intéressé par les talents de DeepScale que par ses réalisations. Ce n'est pas très surprenant : le secteur des véhicules autonomes attirant de plus en plus de grandes entreprises, la concurrence se fait de plus en plus féroce également pour le recrutement. Et si Tesla dispose d'un avantage grâce à sa notoriété, elle a toutefois été confrontée aux départs de plusieurs cadres et ingénieurs ces dernières années. Avec cette acquisition, l'entreprise américaine espérerait donc remettre un coup d'accélérateur dans sa quête de conduite autonome.