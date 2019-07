L'Autopilot achevé, Tesla arrêtera de vendre ses véhicules... ou les vendra bien plus chers

Tinxi / Shutterstock.com

Des robots taxis à la place des humains

Do consumers have limited time left to buy a Tesla car, since prices would have to go up severalfold to balance supply & demand once you solve FSD? — Disruption Research (@DisruptResearch) 8 juillet 2019

Yes — Elon Musk (@elonmusk) 8 juillet 2019

Une augmentation des prix serait alors possible

To be clear, consumers will still be able to buy a Tesla, but the clearing price will rise significantly, as a fully autonomous car that can function as a robotaxi is several times more valuable than a non-autonomous car — Elon Musk (@elonmusk) 8 juillet 2019

ne s'en est jamais caché, le but ultime deest de parvenir à construire unsi fiable qu'une présence humaine à bord ne serait pas nécessaire pour le superviser, et de faire des Tesla des véhicules 100 % autonomes. Même si légalement, il n'est pas encore possible de faire rouler de tels véhicules partout,, comme l'ont démontrées de nombreuses vidéos d'essais.De quoi laisser penser que Tesla pourrait bel et bien mettre en place son projet de. Mis en location par Tesla, ils permettraient ainsi des trajets plus sûrs mais aussi plus rentables pour l'entreprise. Même si le plan de Musk consistant à mettre en place ces taxis du futur est déjà connu,en exprimant verbalement le temps limité restant aux clients pour acquérir une Tesla.», explique. «».Cela a poussé, une page s'intéressant aux entreprises au fonctionnement peu commun, à s'interroger sur les dires d'Elon Musk : «Ce à quoi le dirigeant a répondu par l'affirmative.Selon les chiffres donnés parlors des, qui se déroulaient à, le profit de l'utilisation de ses modèles en tant que robot taxis en location, et non de voitures en vente, serait d'environ. Ainsi, il serait dès lors bien plus rentable deplutôt que de les vendre. À la suite de cela, le P.-D.G. de Tesla a néanmoins préféré clarifier la situation.».Cette information, même si elle peut s'avérer importante dans le futur est tout de même à prendre avec des pincettes. Dans le passé, Elon Musk s'est déjà avancé sur des informations non validées par Tesla, et il faudra attendre de voir si celle-ci s'ajoute à la liste.