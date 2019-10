La Porsche Taycan et la Tesla Model S s'affrontent sur une course de vitesse

© Porsche

Deux duels sur route mouillée

La Porsche Taycan en pole position ?

Qui est le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant ? Et qui est la plus performante, la Porsche Taycan ou la Tesla Model S ? L'émissionde la chaîne allemande TV Now a tenté de répondre à la question, en mettant en scène un affrontement entre les deux bolides, diffusé samedi.Car le mois dernier, le célèbre constructeur automobile allemand a fait son entrée sur le marché des voitures sportives électriques. Dans le segment haut de gamme, la Porsche Taycan était naturellement appelée à concurrencer la Tesla Model S. Pourtant, en théorie, cette dernière affichait des performances légèrement meilleures : une vitesse maximale de 263 km/h, contre 259 km/h pour sa rivale, et un passage de 0 à 100 km/h en 2,4 s, contre 2,6 s pour l'autre modèle.Maisa voulu vérifier ces chiffres sur le terrain, en s'appuyant sur les versions les plus puissantes. À ma gauche : la Porsche Taycan Turbo S. À ma droite : la Tesla Model S P100D. Au menu, deux épreuves : un slalom et un duel d'accélération pure. Le tout dans des conditions délicates, sur une route bien arrosée.Comme vous pouvez le constater sur l'extrait vidéo ci-dessus, c'est finalement la Porsche Taycan qui l'a emporté dans les deux catégories. Le véhicule semble donc bénéficier d'une meilleure accélération et d'une meilleure tenue de route. Si vous souhaitez voir la totalité de l'émission, rendez-vous sur le site de TV Now : l'affrontement débute à environ 19'45" du chapitre 2 (menu disponible en bas à gauche de la vidéo).Néanmoins, on se gardera bien de tirer des conclusions définitives à l'issue de ce test. Il faudrait reproduire ces expériences, y compris dans d'autres conditions, pour pouvoir affirmer qu'une voiture est meilleure que l'autre. Par ailleurs, si la Porsche l'a emporté dans le cadre d'une émission allemande, le résultat serait-il le même sur une chaîne américaine ?