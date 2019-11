Pick-up Tesla : cochez la date, le concurrent du Rivian R1S présenté dans deux semaines

Le grand jour

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Une rude concurrence à venir

Une longue épopée médiatique dont on voit enfin le bout : l'entrepreneur américain Elon Musk a enfin révélé la date d'intronisation de son pick-up électrique, considéré comme l'un des projets les plus excitants de sa carrière. Et pourtant, notre patience a été mise à rude épreuve tout au long de l'année 2019. Rappelez-vous : en février , le patron de SpaceX jetait son dévolu sur la période estivale pour introduire son engin.Juin, juillet et août n'ont cependant pas vu la moindre trace de ce quatre-roues au style futuriste inspiré du film(1982). En septembre , M. Musk confirmait alors le report tant redouté : rendez-vous en novembre. Un mois plus tard, l'intéressé maintenait ses propos lors d'un échange avec un utilisateur du réseau social à l'oiseau bleu. Bien qu'un énième ajournement n'était pas à écarter.Voilà maintenant une semaine que le onzième mois du cru 2019 a débuté. Sept jours durant lesquels le chef d'entreprise s'est tu au sujet de son pick-up, envisageant même de quitter la plateforme de Jack Dorsey. Que nenni : Elon Musk s'est enfin décidé à révéler la fameuse date de présentation, fixée le 21 novembre prochain. Non sans publier un nouveau petit clin d'œil lié au chef-d'œuvre de Ridley Scott. L'événement aura lieu à proximité de l'usine de fusées de SpaceX, à Los Angeles.Pour les fans les plus invétérés, sachez que le pick-up ne verra pas le jour d'ici la fin 2019. La mise en production du véhicule n'a certes pas été annoncée, mais il y a fort à parier que le groupe enclenche la seconde au cours de l'année 2020, voire 2021.Le fait est que ce bolide zéro émission rentrera directement en concurrence avec le R1T signé Rivian et le F-150 de Ford. Un créneau pour lequel la bataille ne fait que commencer.