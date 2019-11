Elon Musk ambitionnerait de fournir l'armée américaine en pick-ups électriques Tesla

Un appel de phare à l'armée américaine

Design futuriste

Les géants de la tech doivent-ils se mettre au service de l'industrie militaire ? La question reste délicate et les réponses divergent. Par exemple, si l'an dernier, Google a renoncé à un potentiel contrat avec le Pentagone , de son côté, Elon Musk collabore déjà avec l'US Air Force, via sa société spatiale SpaceX Et les relations entre l'entrepreneur et l'armée des États-Unis pourraient prochainement s'intensifier. C'est en tout cas l'interprétation que l'on peut faire de sa récente déclaration, survenue lors d'un événement dédié aux forces aériennes américaines.Mais cette fois, il ne s'agissait pas de parler d'engins volants, mais d'évoquer ce qui tend presque à devenir une Arlésienne : le futur de pick-up électrique de Tesla. Le patron du constructeur automobile a abordé le sujet en ces termes : «». Et ce n'est pas la première fois que le dirigeant emploie un tel vocabulaire militaire pour désigner le futur modèle.Doit-on en conclure à un appel du pied à l'armée des États-Unis ? On peut le soupçonner, même s'il est difficile d'être catégorique. Quoi qu'il en soit, une telle commercialisation à l'industrie militaire impliquerait de nombreuses exigences, notamment du point de vue de l'autonomie.Par ailleurs, dans son discours, Elon Musk a une nouvelle fois loué le design du Cybertruck : «». Une déclaration qui fait écho aux précédentes de la part de l'entrepreneur, qui avait déjà qualifié le look du pick-up de «» et digne du film de science-fictionCela ne donne toutefois pas énormément de précision quant au véritable aspect visuel de l'engin. En attendant sa sortie, prévue ce mois-ci , il faut donc se contenter de quelques bribes d'informations, comme une photo censée représenter un bout du véhicule