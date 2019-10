Le PDG de Volkswagen reconnaît que Tesla n'est plus un outsider dans le secteur automobile

© Kevin McGovern / Shutterstock.com

Les chiffres parlent pour Tesla

Un échange d'amabilités sous forme de message caché ?

Entre Elon Musk et Herbert Diess, on est loin du combat de coqs. Au contraire, l'entente entre les deux hommes semble être au beau fixe, si l'on en croit les dernières affirmations du patron de Volkswagen rapportées par nos confrères américains de Bloomberg. Le dirigeant a non seulement vanté les mérites de Tesla, mais il a aussi loué une amitié grandissante entre lui et le sulfureux entrepreneur.Durant des années, Tesla a tantôt été sous-estimée, tantôt été ignorée ou dénigrée par des constructeurs traditionnels qui ne voyaient en l'entreprise que la lubie d'un fantasque milliardaire, ou au mieux comme une start-up innovante technologiquement parlant. Mais le temps a fini par passer, et avec les chiffres de vente honorables de la Model 3 et le lancement imminent de la production au sein de la Gigafactory 3, la société américaine n'est plus tout à fait vue de la même manière.Herbert Diess, le PDG de Volkswagen, le reconnaît bien volontiers. Selon lui, certains constructeurs, dont celui dont il occupe la tête, prennent désormais au sérieux Tesla, la percevant comme une véritable concurrente sur le marché automobile électrique. C'est lors d'une conférence de presse donnée en marge du lancement de la nouvelle Golf, la semaine dernière, que le patron de la firme allemande a mis les choses au clair.», a déclaré Herbert Diess. Le dirigeant allemand peut s'appuyer sur les chiffres du constructeur américain, qui a écoulé 255 200 véhicules sur les trois premiers trimestres, et qui pourrait, pour la première fois de son histoire, passer le cap des 100 000 voitures vendues en trois mois Mais revenons à nos deux protagonistes. Outre le fait d'affirmer «», Herbert Diess a évoqué une vraie amitié avec Elon Musk, qui l'avait récemment félicité «» sur le marché électrique.Ces compliments à double sens ne sont peut-être pas qu'un échange d'amabilités, mais cachent, rien n'est à exclure, un rapprochement entre les deux groupes.