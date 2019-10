Tesla : nouveau record de livraisons avec près de 100 000 véhicules expédiés

97 186 voitures électriques expédiées

L'usine européenne bientôt connue

Source : Tesla

Pour sûr, le bilan financier du troisième trimestre de l'année 2019 a donné le sourire à Elon Musk. D'une part, parce que les finances de l'entreprise sont pour la première fois dans le vert depuis janvier dernier , grâce à un bénéfice net de 143 millions de dollars. Ce qui, en somme, ne couvre pas les 1,1 milliard dollars de pertes cumulées lors du premier et second trimestre.D'autre part, parce que les chiffres relatifs à la production et aux livraisons de ses véhicules électriques ont battu un nouveau record, tout en s'approchant toujours plus de la barre symbolique des 100 000 modèles envoyés dans le monde. Penchons-nous en premier lieu sur le bilan lié à la production : 79 837 Model 3, 16 318 Model S/X, pour un total de 96 155. Soit des résultats meilleurs qu'au Q2 (87 048).Les livraisons progressent quant à elles doucement, mais sûrement : 79 703 Model 3, 17 483 Model S/X, pour un total de 97 186, contre 95 356 lors du trimestre précédent. La firme californienne est-elle en mesure de dépasser les 100 000 véhicules expédiés ? À ce rythme-là, les espoirs sont permis.Que les chiffres de production soient inférieurs à ceux de la livraison n'a rien d'illogique, puisque des voitures en transit à l'issue du second trimestre 2019 ont probablement été intégrées au bilan du troisième.Outre la fabrication du Model Y avancée de quelques mois , Tesla compte assembler les premiers camions Semi en 2020 dans un volume limité pour débuter, alors que la conception des Model 3 dans la Gigafactory 3 de Shanghai a d'ores et déjà commencé.Enfin, Elon Musk espère communiquer la localisation de son usine européenne incessamment sous peu : les processus de sélection du site en question seraient dans leur phase finale.