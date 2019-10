Tesla : les utilisateurs pourront bientôt personnaliser les sons de leur voiture (et ça va mal tourner)

Lire aussi :

Depuis juillet, les véhicules électriques et hybrides doivent émettre un son

Les voitures électrique sonorisées

Tesla ne fait rien comme tout le monde

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019

Source : Electrek

L'entrepreneur a affirmé que Tesla travaillait sur la possibilité de choisir soi-même le bruit de son klaxon et de sa voiture. Ce qui pourrait inclure, entre autres, le son de flatulences.Depuis cet été, il est obligatoire pour les voitures électriques circulant dans les pays de l'Union Européennes (et les Etats-Unis) d'émettre un son à basse vitesse, autre que le très léger sifflement du moteur électrique. En plus de cela, les États-Unis et certains pays européens, comme le Royaume-Uni, ont rendu légal la possibilité de modifier les bruits des klaxons. Ce n'est pas le cas en France, où ces bruits sont encadrés et leur modification peuvent entraîner une amende de 68 euros.Le but de cette personnalisation est d'enrayer la multiplication des collisions avec les piétons en les alertant par des sons, et notamment grâce à des sonorités auxquelles ils sont moins habitués. Plusieurs constructeurs de véhicules automobiles ont ainsi commencé à implanter de nouveaux sons dans leurs voitures, comme Mercedes ou Jaguar. Ce dernier constructeur avait même réalisé une vidéo explicative justifiant l'intérêt de ces nouveaux sons acoustiques pour la protection des personnes ayant des déficiences auditives.Elon Musk a donc décidé de déployer son propre système de sons modifiés et, comme souvent, le patron de Tesla n'a rien fait comme tout le monde.Il a ainsi affirmé, sur Twitter, que les klaxons et bruits de moteur des Tesla pourront être « customisables » selon les envies des propriétaires. Ces derniers pourront notamment choisir de programmer des bruits de chèvres ou de flatulences...Il sera également possible de « diriger » le bruit des klaxons dans une certaine direction, affirme-t-il. Mieux : à terme, Elon Musk souhaite que les conducteurs de Tesla puissent utiliser leurs propres créations sonores en lieu et place des bruits de klaxon et autres sonorité des voitures. Ça promet.