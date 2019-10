Tesla : un 3e trimestre 2019 dans le vert, mais un chiffre d’affaires en baisse

Un bénéfice 143 millions de dollars

Des opérationnelles basses

Tesla fait les montagnes russes. En 2018, le troisième et quatrième trimestre financier de l'entreprise américaine laissaient penser qu'un équilibre avait été trouvé : 311,5 et 139,48 millions de dollars avaient en effet été enregistrés par le groupe, respectivement. Les premiers mois du cru 2019 ont rapidement fait déchanter ses équipes au regard des lourdes pertes observées : 700 millions de dollars au Q1 , puis 408 millions au Q2 L'ouverture des livraisons destinées aux marchés européens et chinois n'a pas eu l'effet escompté, du moins pas instantanément. Car le dernier bilan trimestriel publié par la société d'Elon Musk renverse une nouvelle fois la vapeur en faveur de Tesla, dont les finances dans le vert lui ont garanti un bénéfice net de 143 millions de dollars, peut-on lire. En outre, la compagnie affiche une rentabilité pour la première fois de l'année.Son chiffre d'affaires s'établit quant à lui à 6,3 milliards de dollars, soit un chiffre inférieur à celui du trimestre précédent : 6,35 milliards. L'écart se creuse encore plus en comparant cette donnée à celle du troisième trimestre 2018 : 6,824 milliards. Comment expliquer ce phénomène, caractérisé par des bénéfices en hausse et un chiffre d'affaires en baisse ? Tesla y répond.», écrit le groupe.Fin prête à produire ses véhicules électriques dans sa Gigafactory 3 flambant neuve implantée à Shanghai, l'entreprise californienne pourrait enregistrer des bénéfices encore plus conséquents au quatrième trimestre de l'année., comme dirait l'autre.