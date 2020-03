Tesla franchit un cap symbolique : un million de véhicules électriques ont été produits

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Le million !

Source : Twitter

La partie n'était pas gagnée, et beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de Tesla. En proie à de nombreuses difficultés financières et problèmes de production durant de longues années, la firme parvient, doucement mais sûrement, à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, l'entreprise américaine peut même se targuer d'avoir assemblé un million de véhicules électriques Tesla au sein de ses usines.Le millionième exemplaire, une Model Y , a été mise en exergue aux côtés des équipes du groupe sur le réseau social Twitter, par Elon Musk lui-même. La cadence de production du constructeur devrait à n'en pas douter entrer dans une nouvelle dimension depuis la finalisation de la Gigafactory 3 , sise à Shanghai. De quoi inonder comme il se doit le marché chinois et asiatique.