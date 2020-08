Elon Musk envisage la construction d'un Cybertruck plus petit pour l'Europe

Si Elon Musk a déjà annoncé au printemps avoir étudié la possibilité de réduire les dimensions du Cybertruck de 3 % avec son concepteur en chef, il a finalement rejeté cette option. Le pick-up électrique de Tesla gardera des dimensions volumineuses avec ses presque 6 mètres de long, dignes des plus grands pick-up américains comme le Ford F-150. Ce type de véhicule est très apprécié par les conducteurs américains, ne craignant ni le manque d’espace sur la route ni les restrictions pour lutter contre la pollution.

Or à la demande d’un follower, sur Twitter, évoquant un Cybertruck plus petit, plus adapté à l’Europe, Elon Musk a répondu qu’il était envisageable qu'un second modèle plus compact soit commercialisé en plus du Cybertruck original.

Toutefois aucune date n’est annoncée, et on reste dans l'incertitude concernant l’arrivé de ce potentiel petit frère du Cybertruck. La version originale doit entrer en production à Austin en fin d’année prochaine.