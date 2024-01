Si vous projetiez d'acheter une voiture électrique chinoise, faites vite, car l'Europe pourrait bientôt appliquer de lourds droits de douane

La Commission européenne, BYD, SAIC et le ministère chinois du Commerce n'ont pas encore fait de commentaire sur l'enquête à proprement parler. En revanche, si elle a refusé de réagir directement, Geely réaffirme toute de même son respect des lois et son soutien à une concurrence équitable. En attendant, les inspecteurs de l'UE sont déjà en Chine, et prévoit des visites chez les trois constructeurs ce mois-ci et le mois prochain.