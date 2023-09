NIO : ce constructeur automobile chinois qui se lance dans les smartphones

Affiché à un tarif de 6 499 yuans (835 euros environ) dans sa version de base, le smartphone de NIO vise clairement le haut du panier. Sous le capot de l'appareil, on trouve des caractéristiques plutôt convaincantes : 12 Go de RAM, un stockage généreux de 512 Go, une puce Snapdragon 8 Gen 2 et un écran AMOLED 2K (fabriqué par Samsung) de 6,81 pouces. Le tout est alimenté par une batterie plutôt robuste de 5 200 mAh. Une version plus costaude existe avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, à un tarif forcément plus élevé : 7 499 yuans, soit 971 euros environ.