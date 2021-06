Après la Norvège, le constructeur chinois NIO arriverait en Allemagne en 2022

Lors du premier trimestre 2021, le constructeur chinois a enregistré des pertes de 68,8 millions de dollars. Cependant, cette situation n’inquiète pas les investisseurs. Le cours de l’action est en hausse de 46 % depuis un mois.

Cela est probablement lié à la confiance des investisseurs face aux projets de développement et d’expansion du constructeur, confortés par une marge sur les véhicules s’élevant à plus de 21 % au cours du premier trimestre 2021. Si la marge sur un futur modèle plus abordable sera probablement plus faible, l’expansion mondiale de l’entreprise devrait lui permettre d’éponger rapidement ses pertes passées.