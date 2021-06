Tesla annonce une hausse des prix de 10 000 dollars pour le lancement de la Model S Plaid

La nouvelle version de la Tesla Model S n’a pas encore été livrée que son prix change et sa gamme évolue avant même sa sortie. Finalement, il n’y aura que deux modèles au catalogue. La version Grande Autonomie est commercialisée à 89 900 euros et la version Plaid est proposée, dorénavant, à 129 990 euros en France.

Elle sera équipée des nouvelles cellules de batterie 4680 et son autonomie est annoncée à 652 kilomètres pour la version Grande Autonomie et 628 kilomètres pour la version Plaid. Le 0 à 100 km/h est effectué en 3,2 secondes pour la première et 2,1 secondes pour la Plaid.

Cette évolution des prix vers le haut des différents modèles Tesla a été justifiée par Musk par une augmentation des coûts de la chaîne d’approvisionnement. Si la hausse de 500 dollars appliquée sur les tarifs US des Model 3 et Y semble se comprendre au vu du contexte actuel, une augmentation de 10 000 dollars sur la Plaid semble quant à elle élevée…